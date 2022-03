Koninklijk bezoek zorgt voor warm gevoel bij Oekraïners in noodopvang: ‘Kinderen, drinken jullie wel genoeg melk?’

video Levchenko over koninklij­ke belofte: ‘Na de oorlog samen met Wil­lem-Alexan­der naar Oekraïne’

De Oekraïense oud-profvoetballer Evgeniy Levchenko heeft naar eigen zeggen een afspraak met koning Willem-Alexander gemaakt, toen hij gisteren met andere in Nederland woonachtige Oekraïners te gast was in paleis Noordeinde. Levchenko had een shirt van het Oekraïense nationale voetbalelftal bij zich en sprak met de vorst af dat shirt na de oorlog in zijn thuisland aan president Zelenski te geven.

9 maart