Koninklijke butler: ‘Heel goed mogelijk dat Harry en Meghan tijdelijk terugverhuizen naar VK’

Verhuizen prins Harry en zijn echtgenote Meghan binnenkort dan toch terug naar het Verenigd Koninkrijk? Volgens Grant Harrold, een voormalige koninklijke butler, is dat een zeer reële mogelijkheid. ,,Ze hebben die uitvalsbasis in Harry’s thuisland nodig’’, meent hij.

Nu Harry en Meghan door koning Charles zijn verbannen uit Frogmore Cottage, hebben ze geen eigen verblijfplaats meer in het Verenigd Koninkrijk. Velen zagen dat als een teken dat de Sussexen nooit meer zouden terugkeren naar Harry’s thuisland, maar volgens hun ex-butler, Grant Harrold (45), is niets minder waar, zo vertelt hij aan New York Post. ,,De kans is groot dat Harry op termijn een eigen pand in het VK zal kopen. Ik zou dus nooit ‘nooit’ zeggen, wat dat betreft. Het blijft zijn thuisland, en hij en Meghan kunnen een uitvalsbasis ter plekke goed gebruiken.”

,,Ik vermoed dat Harry iets zal kopen zodat hij vaker in zijn eentje op en af kan komen. Meghan heeft geen familie in Londen, dus zij zal waarschijnlijk voornamelijk in de VS blijven. Maar Harry heeft zijn nichten en neven, waar hij nog goed mee overweg kan. Het is niet onwaarschijnlijk dat hij af en toe naar het VK zal afreizen om hen te zien. Bovendien zal hij altijd verbonden zijn met Groot-Brittannië, en hij wil die connectie niet helemaal afzweren. Een huis in het VK zet de deur ook op een kier voor een verzoening met zijn familie.”

,,Volgens mij zijn Harry en Meghan wel gelukkig in de States”, besluit Harrold. ,,Dus of ze ooit permanent zullen terugkeren, weet ik niet. Ik vind het jammer dat ze zijn vertrokken, want ik vond hen een aanwinst voor de monarchie. Ze spraken een jongere generatie aan.”

Achtervolging

Recent beweerden Harry en zijn echtgenote Meghan dat ze betrokken waren bij een ‘gevaarlijke achtervolging’ in New York, waarbij ze op de hielden werden gezeten door fotografen. Dat deed meteen terugdenken aan de dood van zijn moeder, Diana, waardoor het voorval heel wat aandacht kreeg in de internationale media. Later getuigden echter zowel de chauffeur van hun wagen, als de burgemeester van New York en de lokale politie, dat er helemaal geen sprake was van een achtervolging bij hoge snelheid. Het koppel zou volgens hen gewoon bang zijn geweest omdat ze ‘het New Yorkse verkeer niet gewoon zijn’. Er was geen sprake van gevaar.

Critici fluisterden dat de Sussexen zo snel waren om een ‘aangedikt’ statement vrij te geven over de achtervolging, omdat Harry de gebeurtenis zou kunnen gebruiken als bewijsmateriaal in de rechtbank, om aan te tonen dat hij wel degelijk politiebescherming nodig heeft. Dat gebrek aan politiebescherming is volgens hem namelijk de voornaamste reden om voorlopig niet terug te keren naar het VK. Hij ligt nog wel in proces met de lokale regering, in een poging om zijn politiebescherming terug te krijgen.