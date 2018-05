Kool & The Gang en Chaka Khan bij vierde editie Let's Dance

Nieuw dit jaar is Tjeerd Oosterhuis die als muzikaal producer samen met Fedde Le Grand verantwoordelijk is voor het muzikale DNA van Let's Dance. Initiatiefnemer Humberto Tan is opnieuw host van de avond en Timor Steffens is weer als choreograaf aan het evenement verbonden.

Zangeres Chaka Khan is bekend van haar wereldhits I'm Every Woman, Ain't Nobody en I Feel For You. Ze won tien Grammy Awards en heeft 22 albums op haar naam staan. Kool & The Gang was in de jaren zeventig en tachtig een van de belangrijkste funk- en discobands. In het oeuvre van hits staan Celebration, Ladies Night, Get down On It, Fresh en Jungle Boogie.