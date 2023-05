Kopen zonder kijken-stel past huis toch aan: ‘Babykamer was wel een dingetje’

Twentse Kim gooit indeling huis twee weken na deelname aan Kopen zonder Kijken al om: ‘Het was even zoeken’

Paul (33) en de Twentse Kim (30), het koppel dat maandagavond te zien was in Kopen zonder kijken, hebben twee weken na de opnames van het woonprogramma hun huis in Driebergen alweer omgegooid. ,,Elke dag als we wakker worden, denken we nog: we gaan iets veranderen.’’