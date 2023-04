Kopen zonder kijken-stel zielsgelukkig na ‘onmogelijke zoektocht’ met klein budget: ‘Is dit echt van ons?’

Lisa en Riski wonen vóór de opnames in een huurappartement in Lochem, waar Lisa geboren en getogen is. Daarvoor hebben de twee een halfjaar in Indonesië gewoond, waar Riski vandaan komt. Het stel wil dolgraag een groter huis met het oog op gezinsuitbreiding én zodat de ouders van Riski kunnen logeren als ze uit Indonesië op bezoek zijn.

Als presentator Martijn Krabbé langsgaat bij de twee, blijkt al snel dat de woningnood hoog is. Lisa barst vrijwel direct in tranen uit als ze Krabbé voor de deur ziet staan. De twee zijn al een jaar bezig met het zoeken naar een woning en hebben zo’n 25 bezichtigingen gehad. Maar tot dusver is de zoektocht onmogelijk. Zelf klussen in een huis is overigens ook lastig. ,,Ik krijg al een paniekaanval bij het idee”, aldus Lisa.

Een huis dat ze niet kunnen laten staan

Het stel wil graag een eengezinswoning met minimaal drie slaapkamers, een tuin en een ruime keuken. Hiervoor stellen ze een budget beschikbaar van 310.000 euro inclusief een eventuele verbouwing. Bouwkundige Bob Sikkes maakt Lisa en Riski maar gelijk duidelijk dat de twee niet het allergrootste budget hebben, maar hij houdt de moed erin. ,,Riski en Lisa hebben allebei wel door dat ze niet heel veel wensen kunnen hebben voor hun budget. We gaan proberen ze echt blij te maken met meer dan ze nu denken dat ze krijgen.’’

Ondanks het niet al te grote budget stuiten Bob Sikkes en makelaar Alex van Keulen toch snel op een huis dat aan alle wensen voldoet. Als klap op de vuurpijl staat de woning ook nog eens in Lochem, de plaats waar Lisa zo graag zou willen blijven wonen. Er moet nog wel het nodige gebeuren in de woning, maar voor een koopprijs van 300.000 euro kunnen ze het huis niet laten staan.

Bob verricht wonderen

Als het stel voor het eerst de nieuwe woning ziet, zijn de twee totaal onder de indruk. ,,Wat groot, dat had ik niet verwacht”, reageert Lisa. ,,Ik wist niet dat dit zo’n groot huis was. Wauw. En zelfs een washok. Wat fijn.” Het koppel weet al direct hoe ze het huis gaan inrichten. ,,Daar kan de moestuin. Dit wordt het kantoor.”

Lisa en Riski zijn erg tevreden over het huis, maar hopen wel dat er nog het een en ander verbouwd kan worden. Daarom besluiten ze nog 10.000 euro bij het budget te doen, waardoor er in totaal nog 20.000 euro overblijft om te klussen. Met dat geld verricht Sikkes wonderen: hij verbouwt de badkamer, plaatst een gloednieuwe keuken en zorgt zelfs voor gamekamer voor Riski en een logeerkamer voor als zijn ouders op bezoek komen.

Het stel is compleet door het dolle heen als ze het eindresultaat zien. ,,Wat supermooi! Ik ben echt helemaal verbaasd. Is dit écht van ons? Ik weet niet eens waar ik moet kijken’’, zegt Lisa. Ook Riski is dolgelukkig. Hij is totaal overdonderd door de grote keuken. ,,Hij is open”, is vrijwel het enige dat hij uit weet te brengen. ,,Ik ben echt superblij!’’

