Koploper Duncan Laurence strijdt tegen rivalen in tweede halve finale songfestival

De European Broadcasting Union (EBU) maakte vandaag de volgordes van de twee halve finales, die op dinsdag 14 en donderdag 16 mei plaatsvinden, bekend. Bij de loting in januari werd al bekend dat Nederland in het tweede deel van de tweede halve finale uitkomt. De startvolgorde bleef echter nog even geheim.

Na Duncan Laurence, met de ballade Arcade, komen alleen nog Macedonië en Azerbeidzjan in actie. Favorieten als Zwitserland, Zweden en Rusland komen respectievelijk als vierde, achtste en dertiende het podium op. Bij de bookmakers staat Nederland nog steeds op een eerste plek. Maar de wedkantoren stellen ook dat Zwitserland, Zweden, Malta, Rusland en Noorwegen een grote kans maken op een overwinning. Al die landen staan samen met Duncan in de tweede halve finale. Met andere woorden; de concurrentie in deze voorronde is best groot.

De top tien van de bookmakers ziet er momenteel als volgt uit: Nederland (1), Rusland (2), Zwitserland (3), Zweden (4), Italië (5), IJsland (6), Cyprus (7), Griekenland (8), Malta (9) en Noorwegen (10). De 64ste editie van het songfestival vindt dit jaar plaats in Tel Aviv (Israël). Als Duncan in de tweede halve finale genoeg punten verzamelt komt hij op zaterdag 18 mei uit in de finale. De officiële videoclip bij Arcade is sinds de lancering als bijna 4,5 miljoen keer bekeken. Die van concurrent Rusland (Sergey Lazarev met het nummer Scream) ‘slechts’ 1,5 miljoen keer. Zwitserland (Luca Hänni met She Got Me) trekt ook veel kijkers: ruim 2,1 miljoen. Zweden (John Lundvik met Too Late For Love) noteerde al 1,6 miljoen kijkers en Italië (Mahmood met Soldi) 1,7 miljoen.