Kort geding festivals tegen de overheid is nog deze week

Sarah Ferguson wilde meewerken aan The Crown: ‘Ze wilden mijn hulp niet’

8:41 Sarah Ferguson (61), de ex-vrouw van prins Andrew, wilde meewerken aan de Netflix-reeks The Crown. Dat maakte ze zelf bekend in een interview met tijdschrift Town & Country. Sarah is fan van de reeks, maar vond dat haar eigen personage er niet vaak genoeg in voorkwam. Intussen wordt haar eigen debuutroman misschien wel verfilmd.