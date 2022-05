Kourtney Kardashian en Travis Barker getrouwd in Italië

Op foto’s die onder meer in bezit zijn van de Britse krant Daily Mail is te zien dat Kardashian tijdens de ceremonie een korte witte jurk droeg en op haar hoofd een meterslange sluier van wit kant. De jurk is duidelijk een andere dan het korte zwarte exemplaar dat ze zelf enkele uren voor de ceremonie deelde via Instagram. Echtgenoot Barker trouwde in een donker pak met daaronder een licht overhemd en een donkere vlinderdas.

Kardashian is de oudere zus van realityster Kim Kardashian. Zij en de rest van de beroemde tv-familie arriveerden de afgelopen dagen al in Portofino. Bekende vrienden zoals zangeres Beyoncé en blink-182-zanger Mark Hoppus waren ook aanwezig bij de bruiloft.

Machine Gun Kelly is werd als een van de eerste beroemde gasten per boot naar het Italiaanse kasteel gebracht. De Britse site Daily Mail meldt dat de Amerikaanse artiest in het gezelschap was van zijn partner Megan Fox.

Door modehuis Dolce & Gabbana gesponsorde bootjes

Net als de andere bruiloftsgasten stapten ook Machine Gun Kelly en Fox in een van de door modehuis Dolce & Gabbana gesponsorde bootjes die hen naar de huwelijkslocatie in Portofino brachten. Het stel deelde hun vaartuig met de zanger van Blink-182, Mark Hoppus. De bandgenoot van bruidegom en drummer Barker had zijn vrouw Skye meegenomen.

Eerder deze week trouwden Kardashian en Barker al voor de wet in Amerika, dat deed ze in een wit mini-jurkje. Volgens omstanders waren er in Amerika slechts een paar mensen aanwezig bij het grote moment, onder wie hun beveiligers en een aantal getuigen, zoals Kourtneys grootmoeder Mary Jo Campbell.

Ook hadden ze een officieuze trouwceremonie in Las Vegas, maar omdat ze geen huwelijksvergunning hadden geregeld, was dat huwelijk niet geldig.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kourtney ❤️ (@kourtneykardash) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kourtney ❤️ (@kourtneykardash) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kourtney ❤️ (@kourtneykardash) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.