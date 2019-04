KPN-klant dreigt FOX-zenders te verliezen

De overeenkomst met KPN, die FOX moet betalen voor de doorgifte van de verschillende zenders, verliep al in augustus vorig jaar. Vervolgens werd het contract meermaals kortstondig verlengd, tot KPN half maart besloot de zenders toch niet langer meer aan te bieden. Deze week gaan beide partijen opnieuw met elkaar over de drie kanalen in gesprek.



Insiders vermoeden dat KPN – dat financieel onder druk staat - puur uit kostenbesparing afstand wil doen van de bewuste FOX-zenders. KPN geeft een ander argument. ,,We kijken op regelmatige basis naar de samenstelling van onze zenderpakketten naar aanleiding van het kijkgedrag van onze klanten en de afspraken met de zenders’’, aldus een woordvoerster.



,,Hierdoor verandert het zenderaanbod per 1 juni. Uiteraard komen er passende alternatieven en KPN is op dit moment daarover in gesprek met verschillende aanbieders. We zullen onze klanten natuurlijk tijdig informeren over deze alternatieven.’’