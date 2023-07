Kraantje Pappie neemt dochtertje mee op podium en Jandino kan carrière vaarwel zeggen

Keti Koti Vrijwel niemand wist wat zij de koning ging vragen: ‘Reactie luidde: ‘Oh Jeanne, liever niet!’

Historicus en activist Jeanne Henriquez vroeg koning Willem-Alexander begin februari tijdens het koninklijke bezoek aan Curaçao om excuses voor de slavernij, een actie waarvan vrijwel niemand op de hoogte was. Zaterdag hoort zij (en de rest van het koninkrijk) of ze krijgt wat ze wil, in de toespraak van de koning bij Keti Koti. ,,Ik hoop dat hij vooral als mens spreekt.’’