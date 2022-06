Krant wuift kritiek over outen Rebel Wilson weg

De actrice maakte donderdag op haar Instagram bekend samen te zijn met Agruma. ‘Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disney-prins, maar misschien was wat ik al die tijd eigenlijk nodig had een Disney-prinses’, schreef ze bij een foto van zichzelf en de mode-onderneemster.

Zaterdag publiceerde de Sydney Morning Herald een wekelijke showbizzrubriek waarin de krant schreef dat Wilson niet had gereageerd toen de redactie haar twee dagen de tijd had gegeven om te reageren op geruchten dat zij een vriendin had. De Herald haalde daarin aan dat Wilson eerder een mediatitel aanklaagde omdat die volgens haar onzorgvuldige journalistiek had bedreven. ‘Gezien haar klachten toen, was haar keuze om onze discrete, oprechte en eerlijke vragen te negeren teleurstellend’, stond er onder meer in het stuk.

Hoofdredacteur Bevan Shields liet zondag in een verklaring weten: ‘Onze wekelijkse sterrenrubriek Private Sydney heeft Wilson gevraagd of ze iets wilde zeggen over haar nieuwe partner. We zouden dezelfde vragen hebben gesteld als Wilsons nieuwe partner een man was geweest. Zoals al onze medewerkers dat elke dag doen, hebben we simpelweg vragen gesteld en een deadline gegeven voor een antwoord. Wilson heeft de beslissing gemaakt om haar nieuwe partner - die al maanden opdook op haar social media accounts - publiekelijk bekend te maken. We wensen hen allebei het beste.’

