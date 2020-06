Krezip bij concert Scheepvaartmuseum zonder toetsenist Annelies

‘Het is voor mij nu helaas niet mogelijk om mee te doen tijdens het livestreamconcert dat de band 20 juni zal geven in het Scheepvaartmuseum. Dit vind ik natuurlijk helemaal niet leuk en de rest van de band ook niet, maar het is helaas niet anders’, aldus Annelies.



‘We hebben voor deze show gelukkig een passende vervanging gevonden in Stephanie Struijk. We kennen Stephanie al jaren, ze studeerde ook aan de rockacademie in Tilburg en we zijn alle zes grote bewonderaars van haar als zangeres, muzikant en songwriter. Ik heb er vertrouwen in dat het een mooie show zal worden en ik zie jullie hopelijk snel weer.’