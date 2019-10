Krezip verrast fans live met eerste album in twaalf jaar

De Staat wint Britse prijs voor videoclip Kitty Kitty

17:42 De Staat heeft een UK Music Video Award in de wacht gesleept. De Nijmeegse rockers wonnen voor hun videoclip bij het nummer Kitty Kitty in de categorie Best Rock Video International. Regisseur Wouter Stoter nam de prijs, een initiatief van onder meer de bioscoop BFI Southbank, gisteravond in ontvangst in Londen.