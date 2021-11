Kristen Stewart rent nergens voor weg, ook niet voor de rol van Diana: ‘Ze was geen doorsnee dame’

Het enigma Lady Diana is onmogelijk in één zin te vangen, maar uitgerekend Kristen Stewart – jawel, die Amerikaanse actrice, de voormalig bakvissenmagneet in de soapy vampierenreeks Twilight – heeft meerdere rake observaties in huis. ,,Het is verdrietig en zelfs een beetje griezelig om te zien hoe iemand die duidelijk gevangen zit in een keurslijf, toch zoveel licht kan uitstralen.”