Kristen Stewart speelt prinses Diana in nieuwe film

De film speelt zich af in slechts drie dagen in de vroege jaren negentig, wanneer Diana besluit dat haar huwelijk met prins Charles niet werkt. Ze neemt de beslissing tijdens de feestdagen op het landgoed Sandringham in Norfolk.



Spencer, zoals het drama gaat heten, wordt geregisseerd door de Chileen Pablo Larraín. Hij was eerder verantwoordelijk voor de biopic Jackie, over het leven van Jackie Kennedy.

Larraín is naar eigen zeggen geobsedeerd door het liefdessprookje tussen Diana en Charles dat vroegtijdig strandde.



,,Normaal gesproken vindt de prins zijn prinses, vraagt haar ten huwelijk en uiteindelijk wordt zij koningin. Zo hoort het sprookje te gaan. Als iemand besluit geen koningin te worden en liever haar eigen weg gaat, is dat een enorme beslissing. Ik ben daar altijd door verrast geweest en denk dat het een heel moeilijke stap was om te nemen. Dat wordt het hart van de film", aldus de 43-jarige regisseur.



De film richt zich niet op de tragische dood van Diana enkele jaren na haar scheiding in 1997.