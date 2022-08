Kritiek op beelden van asielzoekers achter een hek in Op1: ‘Dit was niet de bedoeling’

De Op1 -uitzending van de EO stond gisteren helemaal in het teken van de misstanden in Ter Apel. De afgelopen tijd sliepen er veelvuldig asielzoekers buiten. Afgelopen week besloten de omroepen dat ze aandacht wilde besteden aan de situatie in het Groningse dorp. Bij hoge uitzondering had het COA besloten om camera’s op het terrein van het aanmeldcentrum toe te laten. Reden dat EO-hoofdredacteur Tichelaar de uitzending van uit Ter Apel wilde maken was omdat de mensen die daar wonen minder makkelijk naar de studio komen in Hilversum. ,,Ik denk dat de helft van de mensen die we gisteren aan tafel hadden uit de directe omgeving kwam van Ter Apel. Die samenstelling aan tafel kan alleen maar gemaakt worden, omdat wij daar waren.” Er kwam echter veel kritiek op het shot waarin de presentatoren zaten. Margje Fikse en Giovanca Ostiana zaten voor een hek, waar op de achtergrond ook vluchtelingen te zien waren. Online werd er schande van gesproken en het onder meer vergeleken met een dierentuin. ,,Het onderwerp vluchtelingen is heel erg gepolariseerd”, reageert Tichelaar. ,,Iedereen heeft een mening en je doet het nooit goed. Ik ben vooral blij met de verschillende perspectieven die wij aan tafel hebben laten zien.”

Mensen bij hek niet verwacht

Over de kritiek op de pijnlijke beelden, zegt hij: ,,We hebben ons best gedaan om het zo goed mogelijk op te bouwen. Overdag hebben we alles uitgelicht. Maar tijdens een live-uitzending komt er een zeker risico bij. Dat er 's avonds mensen bij het hek gaan staan, hadden we niet verwacht. Dat het zo in beeld zou komen, was niet de bedoeling. Maar het is het risico en dat kan gebeuren.” Tichelaar benadrukt dat dit de realiteit is in Ter Apel. ,,Dit is de plek waar niet iedereen binnen kan slapen.”



Bert Huisjes, die namens de omroepen eindverantwoordelijk is voor Op1, geeft aan dat de uitzending vanuit Ter Apel puur een keuze was van de EO. ,,Ik heb de omroepen die mede-opdrachtgever zijn van Op1 nog niet gehoord over deze uitzending. Het is een pluriform programma, waarbij de omroep die uitzendt wat betreft de redactionele invulling zeer grote vrijheid toekomt rond de inhoud. De grens is dat het programma voor de andere omroepen geen schade mag oplopen.”



In totaal keken er gisteravond 579.000 kijkers naar de speciale Op1-uitzending vanuit Ter Apel.