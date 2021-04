Kritiek op Racoon en Danny Vera na testconcerten: ‘Iedereen is boos’

,,Yes, we gaan weer spelen!” Opgetogen kondigde Racoon dinsdagavond aan dat zij, als fieldlab-evenement, op 7 mei voor 3500 man optreedt in Den Bosch. Terwijl de berichten van de band doorgaans uitsluitend op bijval kunnen rekenen, regent het deze keer negatieve reacties. Die zijn afkomstig van mensen die een ‘testsamenleving’ vrezen en het onbegrijpelijk vinden dat Racoon en andere artiesten zich daarvoor lenen.

Daarmee wordt de band ongewild het middelpunt van een discussie waarbij partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Zanger Bart van der Weide heeft daar weinig trek in en mijdt om die reden al langer sociale media. ,,Ik blijf daar ver vandaan. Mensen die de wijsheid in pacht denken te hebben en gaan reageren op elkaar, daar wordt geen mens beter van. Maar iedereen mag zijn eigen mening hebben, zolang je daar een ander geen schade mee berokkent.”

Heel goed dat het gebeurt

,,Ik sta achter die fieldlabs”, zegt Van der Weide. ,,Ik vind het heel goed dat het gebeurt, want daarmee komen we weer een stapje verder om een goede oplossing te vinden. Dat is superbelangrijk. Ik ben ook heel benieuwd naar de uitkomsten ervan. Bovendien zit ik al zo ontzettend lang op mijn kont, dat ik het ontzettend fijn vind om weer wat te kunnen doen.”

Vooraf moeten alle bezoekers van het Racoon-concert negatief zijn getest. Tijdens het optreden hoeven zij geen anderhalve meter afstand te houden. Na vijf dagen wordt er opnieuw getest. Van der Weide onderstreept het belang van vaccineren en testen. ,,Als je dat niet doet, werk je er zelf aan mee dat het op deze manier moet. Dan maak je andere mensen ziek. Het gaat niet om je eigen gezondheid, maar om die van een ander. Daarom moeten we dit echt even met z’n allen doen.”

Danny Vera: ‘Je krijgt zoveel over je heen’

Ook de organisatoren van Zeeuwse testactiviteiten zeggen veel negatieve reacties binnen te krijgen. Bij hen gaat het vaak om gekopieerde e-mails die tegelijkertijd naar een groot aantal adressen worden gestuurd. Van collega’s elders in het land horen de organisaties vergelijkbare geluiden.

Oneens (44%) Voor Danny Vera, die op 22 april voor 50 mensen een testconcert geeft in De Spot in Middelburg, is het eveneens herkenbaar. ,,Je krijgt zoveel over je heen, terwijl je gewoon je werk probeert te doen. Niemand is meer gematigd. Iedereen is boos. Helaas is er geen dialoog mogelijk, anders zou ik die mensen vragen: waarom ben je nou zo boos op mij? We zitten allemaal met corona, dus ik denk dat we naar de beste oplossing moeten zoeken om toch weer eens wat te kunnen doen.”



Om positief vooruit te kijken kondigde Danny Vera woensdag aan dat hij op kerstavond in de Ziggo Dome optreedt. Het moet een concert als vanouds worden. ,,Dat is nu bijna niet voor te stellen, maar we gaan er vol voor. Het zou voor iedereen een lichtpunt zijn als er weer iemand in de Ziggo Dome staat, of ik dat nu ben of iemand anders. Dat betekent dat de muziekindustrie dan weer op gang is gekomen. Die hoop moet je houden. Als we tegen die tijd nog niets kunnen doen, moeten we echt ander werk gaan zoeken.”

Enkele reacties op sociale media: 👍 Tante Nita Klip: ,,Superblij voor jullie! Eindelijk weer doen waar jullie passie ligt: blij worden. Heel veel succes en veel plezier vrijdag 7 mei.” Esther van Engelen-van Bijnen: ,,Hopelijk kunnen we kaartjes fixen! De dag na onze trouwdag, waar we Racoon draaiden bij binnenkomst.” Gerdien ter Woerds: ,,Gewoon lekker spelen. Trek je niets aan van de negatievelingen. Er zullen genoeg fans zijn die maar wat graag komen.” 👎 Fiona Zwart: ,,Racoon, net zoals Di-Rect en Krezip, steunt de medische apartheid en de testsamenleving. Man man man. Tijd voor nieuwe artiesten die nog wel weten wat ruggengraat is.” Esther Pecht: ,,Dit is niet de weg naar vrijheid. Dit is de weg naar controle. Geschiedenis herhaalt zich. Nooit op dezelfde manier, maar uitsluiting en discriminatie zijn nu dus al de orde van de dag.” Cindy Beekhuis: ,,Ik snap dat jullie het zwaar hebben maar hou aub je rug recht. Zo gaan we regelrecht een maatschappij in waarin je je voor elke activiteit moet gaan testen. Mij zijn jullie als fan kwijt.”

Belangstelling voor testevenementen wisselt

Tickets voor de optredens in De Spot in Middelburg en ’t Beest in Goes waren vorige week binnen een mum van tijd verkocht. Voor Danny Vera, Spinvis, Blaudzun, Roosbeef en Lucky Fonz III is geen ticket meer te krijgen. Alleen voor het optreden van Nancy Kleurenblind en de Zingende Roadie op 22 april in ’t Beest zijn nog een paar tickets te koop. In De Spot mogen 50 mensen een concert bijwonen en in ’t Beest maximaal 66.



Hoe anders was dat afgelopen weekend in De Grote Kerk in Veere. Drie mensen kwamen op vrijdag en zaterdag en zondag nog geen 20 per dag. En dat terwijl er ruimte was voor vier keer 100 mensen per dag. De Grote Kerk had maar een paar dagen voorbereidingstijd. Grote handicap was ook dat de testlocatie Geersdijk pas donderdag op de site van de testorganisatie verscheen. Tot dan toe werden mensen naar Rotterdam verwezen.

Zwemparadijs en indoorspeeltuin in Nieuwvliet-Bad open

Het eerstvolgende grote onderdeel van de testpilot is het vakantiepark van Roompot in Nieuwvliet-Bad. Daar mag vrijdag het splinternieuwe zwemparadijs open en op zaterdag de indoorspeeltuin. ,,Het loopt goed”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve.

Roompot heeft drie tijdslots van twee uur voor mensen die willen zwemmen of naar de speeltuin willen. Per tijdslot mogen maximaal 50 personen naar het zwemparadijs en 20 kinderen plus 10 volwassenen naar de speeltuin.

Tussen de tijdslots gebruikt Roompot een uur om alles te ontsmetten. Woensdag waren een kleine honderd zwemkaartjes al vergeven. Dat de test in het zwembad op vrijdag is, komt goed uit. Dat is wisseldag op het park. ,,Mensen kunnen zich donderdag of vrijdag nog in de buurt van hun eigen woonplaats laten testen. Of ze doen het op weg naar ons park.” Voor de indoorspeeltuin is ‘de appetijt wat minder’. Per tijdslot zijn er tien reserveringen gemaakt. ,,Maar ik verwacht dat nog wat bij zullen komen.”

Zeeuws Museum

De laatste grote culturele pilot is in het Zeeuws Museum in Middelburg. Dat is drie dagen open tijdens de Museumweek, van vrijdag 23 tot en met zondag 25 april. Er zijn 24 reserveringen gemaakt, terwijl het museum ruimte heeft voor 96 bezoekers per dag, verdeeld over tijdslots. Maaike Ritsema van het Zeeuws Museum verwacht dat er nog meer mensen zullen boeken. ,,Het begint nu te lopen. Gisteren hadden we 12 reserveringen, vandaag dus 24.” Alleen mensen met een landelijke Museumkaart kunnen komen. Zij kunnen hun bezoek boeken via www.museum.nl.

