Kritische Anouk knikkert weer bijna twee The Voice-’talenten’ uit team

update The Voice of Holland -coach Anouk heeft vanavond bijna twee zangeressen uit haar team naar huis gestuurd wegens te matige prestaties tijdens hun battle. Vorig jaar knikkerde de kritische rockchick daadwerkelijk twee van haar ‘nachtegaaltjes’ weg, omdat ze haar bij nader inzien zwaar tegenvielen.

Nadat Sanne Veltman (17) en haar rivale Sterre Tuijl (21) vanavond de tonen van LeAnne Rimes’ hit Can't fight the moonlight zo ongeveer uit hun tenen hadden gehaald, werden de beginnende vocalistes door coaches Anouk, Ali B, Waylon en Lil Kleine getrakeerd op vlijmscherpe, vooral negatieve commentaren. Ali B vond de dames ‘weinig overtuigend’, terwijl Lil Kleine benadrukte dat de twee meer aan zichzelf zouden moeten werken.



Hun wat somber en teleurgesteld kijkende coach Anouk nam geen blad voor de mond. ,,Jullie zijn lieve meiden hoor, maar het was niet goed genoeg. Jullie klonken zo onzeker. Vorig jaar heb ik er twee meiden tegelijk uitgezet. Dat zorgde voor de nodige commotie: een pittig moment. Dat doe ik liever niet nog eens”, aldus Anouk die garandeerde dat Sanne en Sterre - als ze door zouden gaan - in komende ronden zullen worden ‘verslonden‘ door veel betere zangers en zangeressen. ,,Jullie worden makkelijk van het podium geveegd.”

Sanne en Sterre hoorden de kritiek, trillend van de zenuwen en met opkomende tranen in de ogen aan. Maar terwijl een verbouwereerde Sterre geen woord meer kon uitbrengen, probeerde Sanne zich toch nog naar een volgende ronde (de zogenoemde knock-outs) te bluffen. En met succes!

‘Grote bek’

Volgens Sanne baalde ze als een stekker van het nummer dat ze vanavond moest zingen. Voorzichtig, richting Anouk: ,,Dat was gewoon echt niet mijn ding. Als ik een nummer van Amy Winehouse had gezongen, had ik lekker kunnen rocken.” Haar coach ging na enig nadenken overstag. Anouk over Sanne: ,,Mmm, ik ga je toch een kans geven om de boel kapot te zingen met Valerie van Winehouse. Maar als het dan weer niet goed genoeg is, lig je er als een van de eersten uit.” Ali B vond de kritische opstelling van Anouk wat dubbel. ,,Je maakt iemand (Sanne, red.) kapot, maar ook blij.” Een vriendin van Sanne typeerde haar succesvolle gebluf als stunt van de eerste orde. ,,Ik ben voor de eerste keer blij dat ze zo'n grote bek heeft.”

Vorig jaar stuurde Anouk deelnemers Nina ten Kate en Nikita Pellencau weg wegens wanprestaties. Het was de eerste keer in de geschiedenis van The Voice of Holland dat een coach in één klap twee pupillen naar huis stuurde. Uiteindelijk werd Nikita ‘gestolen’ door Ali B, maar tot de finale haalde de zangeres het niet.

Primeurs

The Voice of Holland had vanavond nog twee primeurs: twee bands die tegen elkaar moesten strijden, en twee deelnemers die bij hoge uitzondering hun eigen lied mochten kiezen. In het eerste geval ging het om Hard2Get (vijf jonge Limburgers met boybandlooks) en de Scheveningse meidengroep Luminize. Volgens coach Waylon is een battle met twee groepen ‘wereldwijd nooit eerder gedaan’. Hij roemde het initiatief van Talpa-baas John de Mol. ,,Het is echt een verrijking van het programma om ook bands een kans te geven. Niet iedere zanger wil immers zijn bandje in de steek laten om mee te doen aan de Voice.” Anouk vond de nieuwe opzet maar niks. ,,Ik heb zo mijn twijfels over dit gedoe op het podium.” Luminize mocht door naar een volgende ronde. Hard2Get overigens ook, omdat de soepel zingende groep door Ali B werd weggekaapt.

Primeurtje nummer twee - vocalisten zelf een nummer voor de battles laten kiezen - bleek geen doorslaand succes. Twee pupillen van Ali B (Johalee en Evelien van Buren) probeerden het, maar hun keuze kreeg geen goedkeuring van de rapper. ,,Dat doen we dus niet nog een keer”, brieste Ali B. Andere talenten die vanavond door gingen zijn Debrah Jade (team Ali B), Cleo Vlogman (Anouk), Guido van de Graaf (Lil Kleine), Evelien van Buren (Ali B) en Bryan B (Waylon).

Volledig scherm © RTL4/The Voice of Holland

Volledig scherm Anouk © RTL