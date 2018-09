KRO-NCRV: Geen probleem met nevenfunctie Yvon Jaspers

De krant zet vraagtekens bij de nevenfunctie die Jaspers sinds 2015 bekleedt. Zij is als boegbeeld verbonden aan For Farmers, een beursgenoteerde multinational in veevoer. De KRO-coryfee maakt deel uit van campagnes van For Farmers en wil 'de boerentrots naar boven halen'. Dat is ook de gedachte achter het door haar voor de Publieke Omroep gemaakte programma Onze Boerderij.

For Farmers wilde Trouw niet zeggen hoeveel geld Jaspers krijgt voor haar activiteiten voor het bedrijf. KRO-NCRV wil niet inhoudelijk op het artikel ingaan, maar beklemtoont dat Onze Boerderij niet wordt gesponsord. De nevenactiviteiten van Jaspers zijn bekend bij de omroep en goedgekeurd door de directie, laat een woordvoerder weten.

Klachten

De presentatrice liet volgens NU.nl onlangs op een bijeenkomst van For Farmers weten dat zij KRO-NCRV had gedreigd niet door te gaan met Boer zoekt Vrouw als zij ook niet een nieuw seizoen van Onze Boerderij mocht maken. De omroep antwoordt desgevraagd dat ,,Yvon het als haar taak ziet als tv-makers bij de publieke omroep door middel van Onze Boerderij duiding en verdieping te geven aan Boer zoekt Vrouw. Het ene kan niet meer zonder het andere."

Het Commissariaat voor de Media wil niet zeggen of het artikel in Trouw reden is om Onze Boerderij onder de loep te nemen. ,,Wij doen nooit uitspraken over mogelijke onderzoeken", stelt een woordvoerder. ,,Als een omroep een bepaalde nevenactiviteit goedkeurt, gaan wij ervan uit dat er goed naar die nevenactiviteiten is gekeken."

De waakhond kan wel besluiten tot een onderzoek als over een bepaalde presentator of programma klachten binnenkomen. ,,Maar dat is in dit geval nog niet gebeurd."