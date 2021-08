KRO-NCRV na beschuldigingen Talitha Muusse: ‘Elke suggestie van politieke inmenging werpen we van ons af’

Muusse vertrok in april van dit jaar met veel trammelant bij Op1. Ze besloot de laatste uitzending van haar tijdelijke klus bij het programma over te slaan. Muusse riep eerder die week haar volgers op naar Den Haag te komen om daar na te praten over onder andere Omtzigt-gate. De KRO-NCRV vond dat dit botste met het onafhankelijke karakter van het programma en verzocht Muusse zich niet in de politieke gesprekken te mengen. Zij trok zich toen helemaal terug. Gisteravond stelde Muusse dat er politieke inmenging was bij het programma. ,,Vanaf het begin dat ik daar zat kreeg ik af en toe al signalen door van: sommige politieke partijen zijn niet zo blij met jouw benoeming als presentator. Zo wordt het dan gebracht, van: ‘We hebben van die en die politieke partij gehoord dat ze niet taart zijn gaan eten omdat jij bent benoemd als presentator, dus hou je een beetje in, hou je een beetje gedeisd. Maar het is aan redacties en omroepen om daar een dikke middelvinger aan te geven en te zeggen: ‘Leuk, maar wij gaan over de inhoud van het programma en de presentatoren. Wij gaan voor jullie staan.’”

Volgens Muusse is er niemand tussen gaan staan. ,,Die druk is direct op mijn bordje gegooid, van: ‘Je staat onder een vergrootglas bij die en die, hou je even gedeisd.’ Dat was al vanaf week één dat ik daar zat. Ik kon het dus ook eigenlijk niet goed doen. Ik vroeg me oprecht af of ik daar alleen was neergezet voor het kleurtje, het vrouw zijn. Ik voelde me niet goed en zat ermee in mijn maag. Daar heb ik melding van gemaakt bij een vertrouwenspersoon binnen de omroep, maar daar is helemaal niets mee gedaan.”