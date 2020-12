KRO-NCRV organiseert online-kerstdiner tegen eenzaamheid

Paul de Leeuw voelt na 'vertrek' bij RTL meer vrijheid

3 december Paul de Leeuw is blij dat hij de keuze heeft gemaakt om zijn contract bij RTL niet te verlengen. De presentator, die in 2018 overstapte van BNNVARA, geniet ervan dat hij nu de vrijheid heeft om na te denken over wat voor programma’s hij wil gaan maken.