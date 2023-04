Kun je meespelen met Radar Love? Dan lonkt een optreden in Ahoy

Het enthousiasme is groot, merkt initiatiefneemster Yaël Vinckx, die ‘op een donkere februariavond’ op het idee kwam om te proberen duizend muzikanten synchroon een aantal liedjes van Golden Earring te laten spelen. Een van de eersten die ze raadpleegde, was Earring-drummer Cesar Zuiderwijk. Die haalde vergelijkbare stunts uit met duizend en tweeduizend drummers aan respectievelijk de Maas en aan zee.

,,Dat wordt moeilijk, dacht ik eerst”, reageert Zuiderwijk op het initiatief dat op 18 oktober moet leiden tot een heus concert in Ahoy. ,,Ik heb enige ervaring, en dat heeft me beide keren een jaar van mijn leven gekost. Maar er is een goed team gevormd en Ahoy doet goed mee, dus heb ik er wel vertrouwen in.”

Testcase

Vinckx, die al na de bekendmaking werd overstelpt met reacties, zoekt vanaf vandaag maximaal duizend muzikanten die in elk geval moeten bewijzen dat ze kunnen meespelen met Radar Love. ,,Dat is de testcase, mensen moeten een filmpje insturen waarop ze meedoen met dat liedje. Daarna maken we een selectie van hoogstens duizend, meer kunnen we er niet kwijt.”

Bassist Rinus Gerritsen van Golden Earring vindt het, net als Zuiderwijk, een sympathiek initiatief. Of ze zelf in oktober gaan kijken, is nog niet zeker. ,,Ik ga sowieso niet meespelen”, zegt Gerritsen lachend. ,,Ik heb ooit hier in Den Haag op het Spui honderd gitaristen gezien die samen gingen spelen, dat gaf me toch een herrie! Met muziek had dat weinig te maken. Dat zullen ze hier vast in goede banen gaan leiden.”

Repetities

Daarvoor is gezorgd, zegt Vinckx, die geen huur hoeft te betalen aan Ahoy en verder crowdfunding, sponsoring, kaartverkoop en goodwill nodig heeft om uit de kosten te komen. Mocht er winst overblijven, dan gaat die naar de stichting ALS. ,,Als we de selectie hebben gemaakt, krijgen de deelnemers instructies en volgen in september drie of vier regionale repetities. Op 18 oktober repeteren we overdag met de hele groep en ’s avonds is dan het concert. We hebben op alle instrumenten mensen die voorspelen, en stoplichten geven het ritme aan.”

In Ahoy speelt het gezelschap enkele nummers van Golden Earring. Er is ook een voorprogramma met bekende artiesten die een link hebben met de band, die noodgedwongen moest stoppen omdat gitarist George Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS. ,,George weet van dit initiatief en staat erachter”, aldus bassist Gerritsen. ,,Het is een mooi gebaar, voor een goed doel. Wij zitten als band niet te wachten op eerbetonen, maar hier wordt nergens een slaatje uit geslagen. Ik vind het wel mooi.”

