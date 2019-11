Kunnen commerciëlen nog scoren met talkshow? ‘Je hebt zo een Jan de Hoopje’

Handenwrijvend keken Wilfred Genee en Hélène Hendriks uit naar een nieuwe reeks van hun talkshow. Café Hendriks & Genee moet op zondagavond ‘nieuwswaardig’ en ‘even lekker uitbuiken’ worden. ,,Tussen de 200.000 en 300.000 kijkers zou al mooi zijn”, hoopten ze vooraf.



Het werden er een schamele 159.000. De valse start rechtvaardigt de stelling dat er voor commerciële talkshows toch lastig is om een plekje te vinden op de Nederlandse televisie. Daar waar de NPO blijft scoren met De Wereld Draait Door op de vroege en Pauw op de late avond. Ladies Night op Net 5 begon sensationeel met bijna 380.000 belangstellenden, maar leverde een week alweer de helft in. Beau van Erven Dorens heeft ontegenzeggelijk de gunfactor van de gasten, maar ziet de kijker nog niet massaal op RTL4 afstemmen. ,,Behalve de vrijdagavond. Afgelopen weekend had Beau zelfs evenveel kijkers als Pauw, meer dan 900.000. Dat had te maken met de lead-in, het programma daarvoor. Masked Singer trok 1,8 miljoen kijkers. Dan kun je ook zeggen dat meer dan de helft niet is blijven zitten voor Beau, zegt Fons van Westerloo, voormalig directeur van RTL en SBS6.



Hij gelooft niet dat er geen ruimte is voor een commerciële talkshow op televisie. ,,In mijn tijd bewezen Barend en Van Dorp dat het kan. En ook Humberto (Tan) deed het in het begin gewoon erg goed.”