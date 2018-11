Kunstdetective geeft gestolen mozaïek van 1600 jaar oud terug aan Cyprus

Voor Brand, die vanwege zijn opsporingen van gestolen kunst ook wel de ‘Indiana Jones van de kunstwereld’ wordt genoemd, was de ontdekking het resultaat van een bijna twee jaar durende zoektocht door heel Europa. ,,Dit is een heel bijzonder kunstwerk van meer dan 1600 jaar oud en het is een van de laatste en mooiste voorbeelden van kunst uit het vroege Byzantijnse tijdperk’', aldus Brand tegen het Franse persbureau AFP. Brand heeft het werk vrijdag tijdens een bijeenkomst op de Cypriotische ambassade in Den Haag teruggegeven.

In handen van Britse familie

Via een reeks tussenpersonen - onder wie een aantal in de onderwereld - leidde het spoor van het gestolen mozaïek naar een appartement in Monaco. ,,Het was in het bezit van een Britse familie, die het mozaïek te goeder trouw meer dan vier decennia geleden had gekocht’', zei Brand. ,,Ze waren geschokt toen ze ontdekten dat het in feite een kunstschat was van onschatbare waarde.”