Kylie Jenner draagt oma-slip XXL en Kate Beckinsale heeft een banaan op vreemde plek

Zangeres Tabitha bevallen van dochtertje: ‘Ons cadeautje’

Tabitha Foen-A-Foe (30) is vorige week bevallen van haar tweede dochtertje. Dat maakt de zangeres vandaag bekend op Instagram bij een kiekje waarop het gezicht van de kleine spruit niet in beeld wordt gebracht. ‘Thuis in ons warme nest mochten wij jou in onze armen sluiten’, zwijmelt Tabitha.

24 oktober