Kylie Minogue scoort na 36 jaar als artiest een van haar grootste hits - behalve in Nederland

luisterenKylie Minogue (55) heeft 36 jaar na haar debuut als zangeres een van de grootste hits van haar carrière te pakken. Althans, in het buitenland. Daar wordt Padam padam geroemd als ‘perfect poplied’ en dé hit van de pridemaand die vrijdag eindigt. In Nederland hoor je het nooit, maar hier veranderen we na vandaag mogelijk ook in ‘zombies’.

Je weet dat je een hit hebt als zelfs een serieuze krant als The Guardian spreekt van een ‘padam-ic’, oftewel een ‘padam-demie’, een hit die elke luisteraar besmet. Ook als die luisteraar Kamala Harris is: de vicepresident van de Verenigde Staten deed onlangs voor de camera een dansje op het lied, dat op 18 mei al verscheen.

Lees ook Kylie Minogue brengt nummer uit met Oliver Heldens

The New York Times spreekt al voorzichtig van een klassieker, en dan vooral onder de lhbti+-gemeenschap. Die omarmt het lied, dat de afgelopen tijd ook viraal ging op TikTok en waarvan de clip ruim 8,6 miljoen keer is bekeken. De kracht: het lied gaat over helemaal niks en betekent daarom des te meer, schrijft The Guardian.

Je kunt erop dansen, meezingen en vooral mee ontsnappen, bijvoorbeeld in de club. Nu de rechten van lhbti+-personen onder druk staan en er zorgen zijn over hun veiligheid na geweldsincidenten, is de waarde daarvan niet te onderschatten.



Bekijk hoe Kamala Harris danst op Padam padam, lees daaronder door.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Alle homo’s hebben knopje’

Het lied is ook sexy. Wat is het verfrissend om een 55-jarige vrouw te horen zingen over het oppikken van een lekkere man om mee naar huis te nemen, schrijft muziekjournalist Laura Snapes in The Guardian. Het gaat over het vieren van jezelf en je seksualiteit, schrijft Vogue. Journalist Emma Specter (29) vindt zichzelf te oud om nog vooraan te staan bij pridefeesten, maar voelt evengoed trots als ze thuis losgaat op de track.

Padam padam - het geluid van een kloppend hart, afgekeken van een lied van Édith Piaf uit 1951 - is daarmee een ‘begrip’ geworden, schrijft muziekjournalist Louis Staples in Harper’s Bazaar. Met name onder homoseksuele mannen. ,,Het is alsof Kylie knopjes heeft geïmplanteerd in de hoofden van alle homo’s, die ingedrukt worden als ze Padam padam voor het eerst horen’’, aldus een dj tegen The New York Times. ,,Nu zijn we allemaal haar Padam-zombies.’’



Padam padam is zelfs genoemd in het Britse parlement. Lees door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Draak van een lied’

Het nummer is ‘Kylie Minogue op haar piek’, schrijft Harper’s Bazaar. In een soms seksistische muziekindustrie is 55 jaar al snel oud, maar Kylie bereikt met dit lied alle leeftijden. Maar niet in Nederland. ‘Waarom kent geen enkele hetero dit en gaat het al weken hard met dit nummer onder gays wereldwijd?!’ schreef NOS-nieuwslezer Matijn Nijhuis op Twitter. NPO Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte beaamde het.

Inderdaad: in Nederland hoor je het lied vrijwel nooit en is plek 20 in de Tipparade, een soort mogelijk voorstadium van de Top 40, alles wat Padam padam heeft bereikt. Qmusic-dj Domien Verschuuren snapt dat wel. ‘Ik vind het een draak van ongekende proporties’, twitterde hij. ‘Pure kitsch die zo uit 2010 gevlogen lijkt te zijn.’

Maar, zei hij: het gaat er niet om wat hij vindt. De luisteraars zijn nu aan zet, zowel bij Qmusic als bij Radio 538. Daar kunnen ze het lied een toekomst geven bij de rubrieken ‘repeat of niet’ en ‘maak ‘t of kraak ‘t’. Vooralsnog is Padam padam gerepeat én gemaakt en wacht Nederland mogelijk ook een zombie-Padam-demie.

Bekijk de clip van Padam padam:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: