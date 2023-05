Laat die schrijvers maar staken, ChatGPT heeft hét idee voor de nieuwe Hollywoodhit

update Rob de Nijs mag woensdag ziekenhuis verlaten: ‘Van A naar weer een beetje B(eter)’

Rob de Nijs mag woensdag het ziekenhuis verlaten. Dat bevestigt zijn manager. De 80-jarige zanger belandde bijna twee weken geleden in het ziekenhuis in ‘zorgelijke toestand’, nadat hij thuis ademhalingsproblemen had gekregen.