Laatste, achtste seizoen van hitserie Homeland aangekondigd

Claire Danes, die de rol van CIA-agent Carrie Mathison speelt, zei in juni nog dat ze niet zeker wist of seizoen 8 de finalereeks zou worden. ,,Ik vraag me dat ook af, er is zo niks over uitgesproken, maar het lijkt er wel op." De 39-jarige Danes is momenteel in verwachting van haar tweede kind, dat ze krijgt met echtgenoot Hugh Dancy.

Homeland ging in 2011 in première en won de tientallen prijzen in diverse categorieën. Claire Danes speelt in de serie Carrie Mathison, een CIA-agent die ervan overtuigd is dat een Amerikaanse marinier een spion is voor Al Qaida. Deze marinier is acht jaar lang krijgsgevangene geweest van Al-Qaida en is in de ogen van de CIA een bedreiging voor de nationale veiligheid.