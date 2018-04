Laatste corgi koningin Elizabeth overleden

update Mislukte Married at First Sight-bruid zet trouwjapon en -ring op Markt­plaats

19:18 Elisa, die meedeed aan het RTL4-koppelprogramma Married at First Sight maar haar experimentele droomhuwelijk met Yordi al snel zag stranden, heeft direct na de laatste uitzending - waarin bleek dat hun verbintenis niet levensvatbaar is - haar kostbare trouwjurk en -ring op Marktplaats gezet. De brunette kreeg de japon (2600 euro) plus toebehoren cadeau van de makers.