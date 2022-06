Laatste opnamedag voor Neighbours: de populaire dramaserie stopt na 37 jaar

De beslissing om de stekker uit de serie te trekken kwam nadat Channel 5, de omroep die Neighbours in het Verenigd Koninkrijk uitzond, in februari liet weten dat het de show niet langer van de Australische producent Fremantle Media zou overnemen. Channel 5 was de belangrijkste sponsor van de show en een opvolger is niet gevonden. De scènes die deze week zijn gefilmd worden 1 augustus uitgezonden. In totaal zijn er zo'n 9000 afleveringen gefilmd, waarmee Neighbours de langstlopende dramaserie van Australië is.