Laatste seizoen van Sex Education is vanaf september te zien

Stemmen maar! Elke avond in hetzelfde kloffie? Aan outfit Nederlands concert Beyoncé werd zeven weken gewerkt

Balmain, Fendi, Gucci, Iris van Herpen: tijdens haar Renaissance Tour hult Beyoncé zich in tal van extravagante designer-outfits. Hoe zit dat precies en waarom hechten we zoveel waarde aan mode in grote shows? En welke outfit rockt Queen Bey het meest? Laat jouw mening achter onder het artikel.