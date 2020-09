Lachwekkend Dit Vindt Nederland toont haarfijn de kloof aan tussen media en gewone man

Eigenlijk is het mijn eer te na om hier een letter te spenderen aan Dit Vindt Nederland van SBS 6. Iedereen ziet binnen een minuut dat het format aan alle kanten rammelt. Geloof me, nog een paar weken stuiptrekken en dan krijgt ook dit een plekje op het Talpa-kerkhof tussen 6Inside, Sport7 en NSE. John de Mol en journalistiek zijn nu eenmaal geen gelukkige combinatie.



Hij maakt keer op keer dezelfde denkfouten. Niemand zet de tv aan voor de volstrekt oninteressante én feitenvrije mening van vier al even oninteressante ‘BN’ers’. Áls kijkers er al in geïnteresseerd zijn dat actrice Carly Wijs vindt dat Rutte er niks van bakt of een Limburgse zanger ook een mening heeft over de Haagse politiek – ik zeg áls - dan kijken ze wel op Twitter. Je kunt hooghartig blijven denken dat je publiek te dom is om te poepen, maar zelf de meest ongeletterde SBS-kijker proest het uit als een verslaggever van Het Parool doodserieus oppert dat koning Willem-Alexander zich eens uit moet spreken voor of tegen mondkapjes.



Het programma wordt gepresenteerd door de advocate die zich behendig in de kijker speelde met de racismespecial van VI. Pittig wijffie, dat levert spannende tv op. Zo denkt John. En hoor ik daar iemand ‘Divibokaal’ roepen?. Ze is ongetwijfeld een kei in haar vak, maar van presenteren heeft ze weinig kaas gegeten. Haar grootste handicap is dat ze met zo’n woeste blik in de camera kijkt, alsof ze Johan Derksen weer over tafel trekt, dat je als kijker spontaan de rillingen over je rug voelt lopen.