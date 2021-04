Ladies of Soul verplaatsen show naar oktober

Duizend toeschou­wers zien Chef'Speci­al als grote winnaar uit de bus komen bij 3FM Awards

15 april Chef’Special is vanavond de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de 3FM Awards. De band won in de categorieën beste album (Unfold) en beste groep. Bij de ceremonie, in TivoliVredenburg in Utrecht, waren in totaal duizend mensen aanwezig. De awardshow werd gebruikt voor een nieuw Fieldlab-proefevenement.