Lady Gaga doet boekje open over verkrachting, zelfverwonding en meer

Fibromyalgie

,,Sommigen weten het misschien al, maar ik worstel met mijn mentale gezondheid, en met chronische pijn. Ik kreeg de diagnose fibromyalgie. Terwijl ik hier zit, heb ik van top tot teen pijn.” Fibromyalgie is een chronische ziekte die pijn in het spier- en bindweefsel veroorzaakt. Het ontstaan van de aandoening wordt onder meer aan stress gelinkt. Toch bestaat er discussie over hoe het behandeld moet worden, want sommige dokters geloven dat het een auto-immuunziekte is. Gaga verklaart echter dat haar dokters de oorzaak in de hersenen zoeken. ,,Ik ging met mijn hele lichaam onder scanners liggen, zodat iemand me kon vertellen wat er mis was. Maar ze konden niets vinden.” Gaga leefde bijna vijf jaar in pijn, vertelt ze in tranen. ,,Dus ik geloof dat het een gevolg is van mentale trauma. En zo moet het dan ook behandeld worden, als een mentale ziekte. Door in therapie te gaan en mijn mentale gezondheid aan te pakken, kan ik ook de pijn verlichten.” In het verleden moest de ster al concerten annuleren omdat de pijn te veel werd.



Dan onthult de zangeres hoe ze het trauma opliep. ,,Ik werd meerdere keren verkracht toen ik 19 jaar was. Daardoor ontwikkelde ik een posttraumatische stressstoornis, omdat ik het trauma niet verwerkt heb. Ik had niemand die me hielp. Ik had geen therapeut of psychiater, zelfs geen dokter”, vertelt Gaga. ,,Ik werd ineens een superster, reisde van hotelkamer naar hotelkamer. Dus verwerkte ik het nooit. Op een bepaald moment begon ik ongelooflijke pijn in mijn spieren te ervaren, over heel mijn lichaam, wat eigenlijk de pijn nabootste die ik na de verkrachting voelde.” Het heeft even geduurd voor ze de diagnose fibromyalgie kreeg. Nu belooft Gaga dat ze zich zal inzetten om meer duidelijkheid te scheppen rond mentale gezondheid. ,,Het is tijd dat we mentale problemen gaan behandelen als echte ziektes. Ik verzamel de komende jaren dan ook de beste wetenschappers, dokters, psychiaters en professors om alle problemen te overlopen en deze gezondheidscrisis uit de wereld te helpen.”



Gaga belandde al in het ziekenhuis als gevolg van een inzinking, en daar leerde ze een wijze les. ,,Ze stuurden een psychiater mijn kamer in. En ik werd boos. Ik vroeg om een dokter, en om pijnstillers. Maar hij zei: ‘Ik wil dat je uitlegt wat er gebeurd is vandaag’. Maar toen hij me vervolgens uitlegde wat me overkwam, en me medicijnen voorschreef, begreep ik het allemaal.”