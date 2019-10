Lady Gaga in ziekenhuis voor röntgenfoto’s na flinke smak van het podium

De 33-jarige Gaga benadrukte dat ze geen verwondingen aan de val heeft overgehouden. ,,Just dance", zei ze verwijzend naar haar eerste grote hit. ,,Het gaat helemaal goed komen.”



De zangeres nodigde donderdag een fan uit op het podium tijdens haar Enigma-show in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Nadat ze hem een knuffel had gegeven, sprong ze enthousiast in zijn armen. De man had dat niet zien aankomen en verloor zijn evenwicht waardoor de twee van het podium vielen. Ook de fan raakte niet gewond.



Het publiek, dat filmpjes van de val postte op social media, was bang dat de Oscar-winnares en haar fan gewond zouden zijn. Gaga grapte later tijdens het concert over het voorval: ,,We vielen voor elkaar. We zijn net Jack en Rose van de Titanic.” En, drukte ze hem op het hart, hij hoefde zich niet schuldig te voelen. ,,Als er iemand op internet gemeen tegen je doet, word ik boos.”