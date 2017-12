Lady Gaga krijgt 75 miljoen dollar voor exclusieve concertreeks Las Vegas

De optredens zullen plaatsvinden in MGM Park Theatre, een onderdeel van het MGM Grand hotel. Las Vegas was ooit de plek waar een artiest zijn of haar carrière afsloot met een lucratieve concertreeks, maar inmiddels is een 'residency' in de stad populair onder relatief jonge en succesvolle artiesten.

De kentering was volgens deskundigen de concertreeks Piece of Me van Britney Spears, die in 2013 begon en eind dit jaar afloopt. Het was één van de meest succesvolle shows ooit in Las Vegas; Spears verkocht voor 135 miljoen dollar aan kaartjes. In de afgelopen jaren traden ook Jennifer Lopez, de Backstreet Boys, Ricky Martin en Pitbull langere tijd op in de stad. Tijdens haar show in Vegas bracht Spears twee albums uit en had ze vijf hitsingles.