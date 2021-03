Lady Gaga weer aan het werk na hondenincident

Filmrecensie Eén ster voor Coming 2 America: Verkrach­ting als voedingsbo­dem voor vervelend vervolg

5 maart Er was nog zo die hoop dat de verrukkelijke Netflix-film Dolemite Is My Name van twee jaar terug de langverwachte ‘Murphyssance’ zou inluiden. Niks daarvan. Met het vervolg op zijn jaren 80 komediehit Coming to America, vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video, is Eddie Murphy nog net niet terug op Norbit-niveau.