Lale Gül stopt mogelijk met lezingen vanwege agressieve reacties

,,Dat was heel vervelend. Die mannen gingen een half uur tot drie kwartier tegen mij tekeer over dat ik het geloof zou beledigen, de gemeenschap zou aanvallen en de haat jegens moslims zou verergeren in dit land”, vertelde Gül aan presentator Rick Nieman. ,,Er wordt mij van alles in de schoenen geschoven door mensen die in het publiek zitten. En dat mag, maar dat doen ze wel op een hele intimiderende manier.”

Dat is voor Gül de reden om binnenkort waarschijnlijk te stoppen met de lezingen, zo zegt ze. ,,Dat is het me niet waard. Ik wil wel in contact blijven met de lezers, met de fans, met de mensen die een gesigneerd boek willen. Maar als er steeds zulke figuren in het publiek zitten, dat is enorm vermoeiend.”