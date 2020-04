Lama’s komen met alternatieve Passion: ‘Andrézus’ Hazes en Bridget als Maria

,,In principe hadden we Matthijs van Nieuwkerk geregeld voor de rol van Judas, maar die hebben we vijf minuten van tevoren moeten afbellen, net zoals hij dat zelf ook altijd deed bij DWDD”, laat Tijl in een reactie weten. ,,We hebben Mattie en Wietze ook weer verenigd als twee apostelen. Op veler verzoek wordt een andere apostel gespeeld door een onbekende Nederlander. Er was een ontzettende vraag naar, daar was bijna niet aan te voldoen.’’ De Lama's stuitten hier wel op een probleem, want de onbekende Nederlander wordt dan bekend. ,,Dus we hebben besloten hem anoniem te laten.’’