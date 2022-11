Lampje weer gekozen tot favoriete kinderboek

Lampje van Annet Schaap is voor het tweede jaar op rij gekozen tot favoriete kinderboek aller tijden in een verkiezing van De Grote Vriendelijke Podcast en lezerscommunity Hebban. Dat heeft boekenkoepel CPNB vandaag bekendgemaakt. De lijst is samengesteld door bijna 3000 lezers die hun favoriete vijf boeken instuurden.

Op de tweede plaats eindigde Films Die Nergens Draaien van Yorick Goldewijk (vorig jaar nog 66) en Gozert van Pieter Koolwijk steeg van de elfde naar de derde stek.

Opvallend genoeg bestaat de complete top 3 uit boeken die in de afgelopen jaren een Gouden Griffel wonnen. Schaap kreeg de prijs in 2008 voor Lampje, dat inmiddels in meer dan 20 landen is verschenen. De VPRO zendt vanaf 2 januari een vierdelige tv-bewerking van het boek uit. Films Die Nergens Draaien won dit jaar de Gouden Griffel en Gozert werd in 2021 met de prijs bekroond.

In de top 10 staan ook diverse Nederlandse klassiekers zoals De Brief voor de Koning van Tonke Dragt (4), Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt (8) en Koning van Katoren van Jan Terlouw (10). De hoogste buitenlandse titel is Harry Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling (5).

