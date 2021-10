Lang bewaarde ABBA-single zit slim in elkaar en had niet misstaan in hoogtijdagen

Bij het boogiewoogie-intro op de piano van Benny Andersson is het al meteen duidelijk: de derde single van het nieuwe ABBA is niet bedoeld om stil bij te zitten. Just a notion verscheen vandaag als nieuwe voorbode van het album Voyage dat over twee weken uitkomt. In tegenstelling tot de eerste twee uitgebrachte liedjes is dit er één om op te dansen.