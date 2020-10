Langverwachte Bond-film No Time To Die weer uitgesteld

Fans van de Bond-films zullen voorlopig nog even geduld moeten hebben: naar verwachting zal No Time To Die in april 2021 in de bioscoop verschijnen.



De beslissing om de langverwachte film toch weer uit te stellen komt niet helemaal uit de lucht vallen. In New York en Los Angeles, de twee steden waar de film veel bekijks moest trekken, laait het aantal met coronabesmettingen weer op. Gezien de wereldwijde aantrekkingskracht van Bond, willen de makers van het vervolg daarom wachten tot het publiek over de hele wereld zich veilig genoeg voelt om de film in de bioscoop te zien.



Voor No Time To Die kruipt Daniel Craig voor de laatste keer in de huid van de geliefde geheime agent. Bond heeft de geheime dienst inmiddels verlaten, maar zijn rust blijkt van korte duur als zijn oude vriend Felix van de CIA opduikt met een dringende vraag om hulp. Bond krijgt de opdracht een vermiste wetenschapper op te sporen. Het brengt hem op het spoor van een mysterieuze schurk, gewapend met bijzonder gevaarlijke nieuwe technologie.