Lantinga mist zijn maatje in Das Coen Und Sander Fest

Video Meghan trotseert de Britse regen in babyblauwe creatie Victoria Beckham

8:49 Meghan is terug in Londen voor een koninklijk optreden. Gisteren had de hertogin van Sussex haar eerste publieke optreden in het Verenigd Koninkrijk sinds ze met prins Harry aankondigde een stap terug te doen in het Britse koningshuis.