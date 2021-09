‘Lara Croft’ Alicia Vikander en Michael Fassbender verwelkomen eerste kindje

Over de details van het kindje tast People nog in het duister. Wanneer de baby is geboren, wat het geslacht is en naar welke naam de kleine luistert, hebben de ouders vooralsnog niet bekendgemaakt. In augustus van dit jaar werden Vikander (32) en Fassbender (44) op de luchthaven van Parijs gesignaleerd met een baby, maar een officiële bevestiging van het ouderschap bleef uit.

Nu is het hoge woord er dan toch uit. Tegen People zei Vikander over het ouderschap: ,,Ik heb nu een heel andere kijk op het leven in het algemeen. Dat is erg mooi en zal mij in de toekomst ook veel brengen in mijn werk.”

Vikander en Fassbender ontmoetten elkaar in 2014 op de set van de film The Light Between Oceans. In 2017 trouwden de twee in het diepste geheim met elkaar.

