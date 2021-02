Larry Flynt (78), eigenaar en uitgever blootblad Hustler overleden

Naast het uitgeven van blootbladen was Flynt ook bekend als voorvechter en verdediger van de vrijheid van meningsuiting. De uitgever werd vanwege die strijd in 1996 door acteur Woody Harrelson geportretteerd in de film The People vs. Larry Flynt.

Diverse rechtszaken

Flynt was gedurende zijn leven in diverse rechtszaken verwikkeld. Zo plaatste hij een nepadvertentie waarin hij de bekende Amerikaanse evangelist Jerry Falwell liet zeggen dat diens eerste seksuele ervaring met zijn eigen moeder was geweest. Flynt won de zaak in hoger beroep, omdat volgens de rechter duidelijk was dat het een parodie betrof en er dus sprake was van vrijheid van meningsuiting.



Flynt genoot ervan om de randen van het toelaatbare op te zoeken. Zo publiceerde hij in 1975 zonder toestemming foto’s van een zonnebadende, naakte Jacqueline Kennedy Onassis (weduwe van de voormalige president John F. Kennedy). Binnen enkele dagen werden een miljoen exemplaren van het blad verkocht. En hij portretteerde een naakte vrouw met het hoofd in een vleesmolen op de cover. In 1998 bood hij een miljoen dollar voor degene die hem kon helpen om een hoge Amerikaanse overheidsfunctionaris op een seksschandaal te betrappen.