Laten we Marokkaanse relschoppers net zo aanpakken als Henk en zijn stroopwafels

Het was zonder twijfel het tv-moment van de maandag: het barbecuepartijtje van Eva Jinek en Henk Krol. Alleen lagen geen hamburgers en worstjes op de gloeiende kooltjes, maar gingen de billetjes van de voorman van de Partij voor de Toekomst op de grill.



Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat Krol dit oververhitte onthaal niet helemaal had verwacht. Maar hij is de rotste niet, weten de doorgewinterde tv-kijkers maar al te goed. Of het nu een potje beachball is, de deur opendoen in badjas of de confrontatie aangaan - zolang er camera’s draaien doet Henk gezellig mee. Dus ook als er een verbaal een stevig robbertje gevochten moet worden, schreeuwend of niet.



Waar ging het over? Een declaratie van Krol – of laat ik hem maar gewoon Henk noemen, want dat deed Eva ook – van 43 euro aan stroopwafels bij zijn voormalige partij 50 plus. Of nee, geen declaratie, een donatie aan de partijkas. Dat is min of meer hetzelfde. Want een donatie kon hij weer aftrekken van de belasting. Maar dat heeft hij niet gedaan, zegt Henk. Eva eiste zijn belastingaangifte op om dat te controleren. Dat vond Henk geen enkel probleem, alleen had hij ze toevallig niet in zijn binnenzak zitten. Daarna werd het een welles nietes-spelletje over alle ruzies waar Henk de laatste tijd ‘toevallig’ de spil van is.