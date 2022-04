Laura en Rick winnen Hunted into the wild: ‘Pure ontlading’

Viola Davis uitgeroe­pen tot filmpio­nier van het jaar

Filmbeurs CinemaCon heeft voor het eerst de prijs voor Trailblazer of the Year uitgereikt. In Las Vegas ontving Viola Davis maandagavond het eerste exemplaar van de award, die wordt uitgereikt aan filmmakers die grenzen hebben doorbroken in de filmindustrie. Davis geldt als een belangrijke stem in Hollywood, vooral voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Zij was bovendien de eerste actrice van kleur ooit die een Tony, een Emmy en een Oscar won.

26 april