Lazarus-acteur Dragan Bakema opent David Bowie-fototentoonstelling

De fototentoonstelling is te zien op de vierde etage van DeLaMar Theater en gratis toegankelijk voor bezoekers van de voorstelling. Lazarus is van 3 oktober tot en met 5 april te zien in DeLaMar Theater in Amsterdam en gaat op zondag 13 oktober in première.

Rübsamen fotografeerde David Bowie voor het eerst op 31 maart 1987 in Paradiso tijdens de persconferentie voor de ‘Glass Spider Tour’. Dit was meteen zijn doorbraak als fotograaf. Daarna volgden zes concerten in 1987, 1990, 1991, 1996 en 1997 in Nederland. Volgens Rübsamen was Bowie geweldig om te fotograferen: ,,Je wist nooit wat je van hem kon verwachten, maar wel dat het van het eerste tot het laatste moment boeiend zou zijn. Hij was iedere keer weer in een andere outfit, had telkens een andere stijl. Hij wist haarfijn waar hij mee bezig was, vaak leek het wel of hij over elke beweging had nagedacht, maar het was altijd verrassend.”