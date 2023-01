Lee Towers breekt heup en moet vakantie Curaçao uitstellen

Bij een valpartij in zijn nieuw woning heeft Lee Towers (76) zijn linkerheup gebroken. De Rotterdamse zanger stond net op het punt om met zijn vrouw Laura naar Curaçao af te reizen voor een vakantie van een paar weken. ,,Die moeten we uitstellen.”

Towers is net uit het ziekenhuis en moet vanaf morgen naar een revalidatiecentrum om te herstellen. Het incident gebeurde een week geleden. ,,Een geval van een ongeluk in een klein hoekje, want ik struikelde per ongeluk over een tapijt dat ze kwamen leggen. Een lullige vertoning. En als je dan valt, helpt de leeftijd ook niet mee, hè. Ik voelde meteen dat het mis was. Heel vervelend, heel pijnlijk ook.”

Nieuwe heup

Met de ambulance werd Lee Towers naar het Erasmus MC gebracht waar hij diezelfde avond al werd geopereerd en een nieuwe heup kreeg. ,,Dat hebben de artsen vakkundig gedaan", prijst hij.

Quote Volgens de doktoren ziet alles er netjes uit dus ik verwacht dat ik snel weer de oude ben Lee Towers

De artiest verkaste in november vorig van Scheveningen, waar hij 34 jaar aan de boulevard woonde, naar Rotterdam. ,,Een vermoeiende verhuizing. Daarom keken we heel erg uit naar onze vakantie op Curaçao komende weken. Die hebben we moeten uitstellen.”

Niet lullen maar poetsen

Met de pijn valt het inmiddels mee, zegt de artiest die in werkelijkheid Leen Huizer heet. ,,Maar ik moet helemaal opnieuw leren lopen. En ik liep natuurlijk al lastig. Ik heb nu een rollator, maar als je een nieuwe heup moet je eigenlijk zo snel mogelijk aan de bak. Uiteraard wel voorzichtig, maar we zijn van de niet lullen maar poetsen-generatie. Dus we gaan ervoor.

Gelukkig krijgen we veel steun van onze vier kinderen en kleinkinderen. Zij regelen en organiseren van alles. Niet alleen voor mij, ook voor Laura. Daar zijn wij heel gezegend mee. Maar eerst gaan we even kijken hoe het revalideren gaat. Volgens de doktoren ziet alles er netjes uit dus ik verwacht dat ik snel weer de oude ben.”

