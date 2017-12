Leeg schilderij bij kerstrede koning blijkt bijzonder werk

Het schilderij is een ‘echte Ad Dekkers'. ,,Het werk heet: Vierkant met Sector. Het komt uit 1968. Het is een wit vlak met een zaagsnede. Er zijn vier identieke exemplaren van. Eén hangt in het Stedelijk Museum”, zegt kunstkenner Willem Baars tegen RTL Nieuws.



Dekkers behoort tot de grote kunstenaars die Nederland in de twintigste eeuw heeft gekend en is een favoriet van prinses Beatrix. Zij gaf het schilderij aan haar zoon en zijn vrouw als huwelijkscadeau. Volgens kunstkenners is het schilderij nu zo'n 80.000 euro waard, Beatrix kocht het voor veel minder.



Koning Willem-Alexander riep het volk gisteren tijdens zijn kersttoespraak op tot gemeenschapszin en 'te zoeken naar een groter wij'. 1,7 miljoen mensen keken naar de uitzending.